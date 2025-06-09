À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£9ÆüÌë¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ 10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇß±«Á°Àþ¤¬¤ä¤äËÌ¾å¤·¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤ÇÄäÂÚ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤«¤é¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¦Í½ÁÛ¤Ç¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï9ÆüÄ«¤è¤ê¹â¤¯¡¢²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç20ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç19ÅÙ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç24ÅÙÄøÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢5·î¾å½Ü