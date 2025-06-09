º£·î16Æü¤Î¥¢¥æµù²ò¶Ø¤òÁ°¤Ë¡¢ÉÙ»³»Ô¤Î¿ÀÄÌÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¤­¤ç¤¦¿åÆñµß½õ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³¾ÃËÉ½ð¤¬¹Ô¤Ã¤¿¿åÆñµß½õ·±Îý¤Ë¤ÏÂâ°÷19¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¤Î¥¢¥æµù²ò¶Ø¤Ê¤É¡¢¿åÆñ»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤òÁ°¤Ëµß½õµ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Ï¢·È¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£·±Îý¤Ï¡¢¿Í¤¬¾åÎ®¤«¤éÎ®¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢Ãæ½§¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤òµß½õ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¹¥íー¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤¦µßÌ¿´ï¶ñ