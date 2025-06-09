Photo: µÜÁ°°ì´î ¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï³¹Íú¤­ÍÑ¤È³°Í·¤ÓÍÑ¤È¤Ç1¡Á2Â­¤º¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍÑÅÓ¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ïºò²Æ¤ËÍú¤­ÅÝ¤·¤¿³°Í·¤ÓÍÑ¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤¤¡£¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«Çº¿¿¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏTeva¡Ê¥Æ¥Ð¡Ë¤Î¿·ºî¥µ¥ó¥À¥ë¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¥Ï¥¤¥¯¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½º£²ó»î¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Teva¤ÎGrandview Max Sandal¡ÊÀÇ¹þ19,800±ß¡Ë¡£º£Ç¯