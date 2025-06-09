EXILE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー24¼þÇ¯¤Îµ­Ç°Æü¤Ç¤¢¤ë9·î27Æü¤Ë¡¢52ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÈEXILE¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡É¤òÃµ¤¹Î¹¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯ATSUSHIÅÐ¾ì¤Ç´°Á´Éü³è¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë Á°ºî¡ØPARADOX¡Ù¤«¤é4Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖGet-go!¡×¤¬¼ýÏ¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢11·î15Æü¤è¤êÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈTHE