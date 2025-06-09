¡ÚÂè17ÏÃ¸åÊÔ¡Û 6·î7Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û KADOKAWA¤Ï¡¢´äÍÕ»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤«¤¿¡×Âè17ÏÃ¸åÊÔ¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤ÈÈà½÷¤ÎÆ±À³·×²è¡×¤ò¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜºî¤ÏÌµ¿¦¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥·¥ó¥Ð¤È¡¢¥¯ー¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ò¥º¥ß¡¢ÂÐ¾ÝÅª¤Ê2¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÂ·¤¤¤ÊÎøÊª¸ì¡£Âè17ÏÃ¸åÊÔ¤Ç¤ÏÆ±À³¤Ë¸þ¤±2¿Í¤Ç²È¶ñ²°¤ËÂ­¤ò±¿¤Ö¡£¥·¥çー¥ëー¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥·¥ó¥Ð¤ÎÌÑÁÛ¤ÏËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤­¡Ä