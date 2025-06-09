令和７年６月９日１４時３０分 気象庁 発表 【写真を見る】2週間気温予報北・東・西日本の向こう2週間の気温は高い日が多い予報かなり高くなる日も今後の全国・東北6県の天気は気象庁 北・東・西日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高くなる日もあるでしょう。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症対策など健康管理に注意してください。沖縄・奄美の向こう２週間の気温