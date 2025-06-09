6·î9ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢·§ËÜ»Ô¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¿®¹æÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿®¹æÃì¤Ï¼ÖÆ»¤ËÅÝ¤ì¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ÖÀþ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼ÖÆ»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤¿¿®¹æÃì¶á¤¯¤Ë¤ÏÁ°ÌÌ¤¬Â»½ý¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë µ­¼Ô¡Ö¿®¹æÃì¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× Æ»Ï©¤ËÅÝ¤ì¤¿¿®¹æµ¡¡£¶á¤¯¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÊýÉôÊ¬¤ÏÂçÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È9ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶è·î½Ð¡Ê¤Ä¤­¤Ç¡Ë¤Î»ÔÆ»¡¢