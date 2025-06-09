2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢10Ç¯¤È11¥ö·î¡£¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦Å·»È¤â¤¨¤µ¤ó¤Î°úÂàºîÉÊ¤¬6·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·è¤·¤ÆÃ»¤¯¤Ï¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢Å·»È¤µ¤ó¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤­¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢»Å»ö´Ñ¤äÎø°¦´Ñ¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥»¥«¥ó¥É¥­¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î