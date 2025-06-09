º£Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤³¤ÎÌîµå¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡£¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤à¤Ù¤­Ìîµå¥Þ¥ó¥¬¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¶È³¦¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¡õ¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÌÖÍå¡£¤Þ¤ë¥Ã¤È¥µ¥¯¥Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼Ô¤Ï¡¢Ìîµå¥Þ¥ó¥¬É¾ÏÀ²È¤Î¥Ä¥¯¥¤¥è¥·¥Ò¥µ¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÎÅÁÆ»¼Ô¤³¤È¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡£¥ê¥¢¥ëµå³¦¤è¤ê¤âÇ®¤¤¡¢Ìîµå¥Þ¥ó¥¬ºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£²ó¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¢¡½Ë¡¦10¼þÇ¯¡ªÂè1²ó¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢Ìîµå¥Þ¥ó¥¬³¦¤ÎÃì¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ë¥Ä¥¯¥¤¥è¥·¥Ò