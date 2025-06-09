ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇÅÅ²½À½ÉÊ9ÅÀ¤òËü°ú¤­¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬6·î9Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË(24)¤Ç¤¹¡£ÉÍ¾¾Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï1·î10Æü¸á¸å5»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ê¤É¤Î²»¶Áµ¡´ï9ÅÀ(ÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×Ìó7Ëü9000±ß)¤òËü°ú¤­¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Å¹¤«¤é¤ÎÈï³²ÆÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¡¢ÃË