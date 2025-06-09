ITインフラを支える非営利団体Linux Foundationが、新しいプロジェクト「FAIR Package Manager」を発表しました。このプロジェクトは、WordPressエコシステムのシンプルさ、セキュリティ、一貫性を高めることを目的としています。FAIR Package Manager Project · GitHubhttps://github.com/fairpmGitHub - fairpm/fair-plugin: FAIR pluginhttps://github.com/fairpm/fair-pluginLinux Foundation Announces the FAIR Package