Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê½µÌÀ¤±9Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³¿­¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËöÈæ346±ß96Á¬¹â¤Î3Ëü8088±ß57Á¬¡£ÊÆ·Êµ¤°­²½¤Î·üÇ°¸åÂà¤ÈÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Î´ËÏÂ´ÑÂ¬¤ò¼õ¤±¤¿Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô¹â¹¥´¶¤·¡¢Éý¹­¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£°ÙÂØ¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â·¹¸þ¤âÍ¢½Ð´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï16.08¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2785.41¡£½ÐÍè¹â¤ÏÌó13²¯4745Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£