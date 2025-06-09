¥ß¥é¥¤¥¢¥ë [Åì¾Ú£Ó] ¤¬6·î9ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯1·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(2-4·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ59.7¡ó¸º¤Î1.1²¯±ß¤ËÂç¤­¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£ Ê»¤»¤Æ¡¢Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿2-7·î´ü(¾å´ü)¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÏÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ67.9¡ó¸º¤Î2.8²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£ ¶ÈÀÓ°­²½¤ËÈ¼¤¤¡¢½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º£´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò10±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï20±ß)¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£²¼´üÇÛÅö¤Ï°ú¤­Â³¤­Ì¤Äê¤È¤·¤¿¡£ Ä¾¶á