ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤¬9Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤Ïºû¸¶Áà´õÁª¼ê¤òÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£°éÀ®½Ð¿È¤Ç¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Îºû¸¶Áª¼ê¤Ï4·î14Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡£4·î17Æü¤ÎDeNAÀï¤Ë8ÈÖ¥é¥¤¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ë¥×¥í½é¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å°ìÅÙÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5·î13Æü¤ËºÆ¾º³Ê¡£5·î22Æü¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ëÆâÌî°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç13»î¹ç¤Ç20ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.100¤È¤Ê¤Ã