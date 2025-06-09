NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¸ø½°Wi-Fi¥µー¥Ó¥¹¡Öd Wi-Fi¡×¤ò2025Ç¯12·î¤Ë²þÄê¤¹¤ë¡£·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¥É¥³¥â²óÀþ¤Î·ÀÌó¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥³¥â²óÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼«Æ°²òÌó¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¸½ºß¡¢¡Öd Wi-Fi¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢d¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÈ¯¹Ô¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥ÖÆþ²ñ¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤Î3¤Ä¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥É¥³¥â²óÀþ¤Î·ÀÌó¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£ ¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«&#1254