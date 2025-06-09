9Æü¤Î¸ø¼¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºå¿À¤ÎÀÐ¹õÍ¤ÌïÅê¼ê¡¢²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¤¿¡£ÀÐ¹õ¤Ï8Æü¤Ë»î¹ç¤Ç6²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í½é¥Û¡¼¥ë¥É¤âµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¬Î±¤Ï5Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£