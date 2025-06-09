¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢2¤ÄÌÜ¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¬¤ËÅþÃå¤·¡¢´¿·Þ¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²Â»Ò¤µ¤Þ¡ÖÀè¿Í¤Î¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡×¥Þ¥ê¥ó¥¬¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î°Ü½»¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼ºÏÇÝ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤È»ÐËåÅÔ»Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æü·Ï¼Ò²ñ¤Î´¿·Þ¹Ô»ö¤Ç¡ÖÀè¿Í¤¬Êâ¤ó¤À¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü·Ï¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÎò»Ë¤ò²þ¤á¤Æ¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼Ò