¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬9Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·Ãæ¤Ë¶ì¤·¤Þ¤®¤ì¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤Ã¤µ¤Î¡ÈÌÂ¸À¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2003Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦¿å±Ë¡×¤Ç¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¸Å´Ü¡£À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¡Ö¿å¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥×¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤¿ºÝ¡¢»×¤ï¤Ìº®Íð¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¥¹¥È¹ñ¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬2³¬ÀÊ¤ÎºÇÁ°Îó¤ÇÎÞ¤òÎ®