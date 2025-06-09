8Æü¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡Ê17¡Ë¡á¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¡¢Âè11½µ¤ò½ªÎ»¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÏÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬39¾¡27ÇÔ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¾¾°æ¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬1¥²¡¼¥àº¹¤Î2°Ì¤ÇÂ³¤¯¡£ÅìÃÏ¶è¤ÏÀé²ì¤Î¥á¥Ã¥Ä¤¬3Ï¢¾¡¤Ç42¾¡24ÇÔ¤È¤·¤Æ¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢2°Ì¤È¤Îº¹¤ò4.5¥²¡¼¥à¤Ë¹­¤²¤¿¡£ÃæÃÏ¶è¤ÏÎëÌÚ¤Èº£±Ê¤Î¥«¥Ö¥¹¤¬40¾¡25ÇÔ¤Ç¥È¥Ã