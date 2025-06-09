´´Éô¤¬¥³¥«¥¤¥ó½ê»ý¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Ä¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜ¶î¤±¹þ¤ß»û¡×¡£Á°ÂåÉ½Íý»ö¤Î¸¼½¨À¹»á¡Ê69¡Ë¤Ï»ö·ï¸å¤Î¶ì¶­¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö2¤Ä¤ÎÌäÂê¡×¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¥ó¥­¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×¡£µ­¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÎýÃº¤òÃÖ¤¤¤Æµã¤­½Ð¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¶î¤±¹þ¤ß»û¡×ÁÏ»Ï¼Ô¤Î¸¼½¨À¹»á3300¿Í¤«¤éÌó200²¯±ß¤Î½Ð»ñ¶â¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿²ñ¼Ò¸¼»á¤Ï2002Ç¯¡¢ÆüËÜ¶î¤±¹þ¤ß»û¤ÎÁ°¿È