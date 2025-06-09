Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹ ¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸ ¡ÚÆüËÜ¡Û ¼Â¼ÁGDP²þÄêÃÍ¡ÊÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ë08:50 ·ë²Ì0.0% Í½ÁÛ-0.2%Á°²ó-0.2%¡ÊÁ°´üÈæ) ·ë²Ì-0.2% Í½ÁÛ-0.7%Á°²ó-0.7%¡ÊÁ°´üÈæÇ¯Î¨) ¡ÚÃæ¹ñ¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë10:30 ·ë²Ì-0.1% Í½ÁÛ-0.2%Á°²ó-0.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë10:30 ·ë²Ì-3.3% Í½ÁÛ-3.2%Á°²ó-2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê5·î¡Ë12:00