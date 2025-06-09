Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤äÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÉâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¸ÀÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ÛÉâµ¤¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸À¤¤Ìõ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú¼«Ê¬Ãæ¿´Åª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡Û¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ä´¶¾ð¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆó¤Î¼¡