ÀÐÇË¼óÁê¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍûÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤ò´Þ¤àËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤ê¡¢¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£