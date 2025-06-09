º£¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©º£²ó¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤à¤Ù¤¯¡¢FRIDAY¤ÏÂç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎËÜ»ïÆÉ¼ÔÃË½÷1000¿Í¡£Ì±Êü¥­¡¼¶É¤Î½÷»Ò¥¢¥ÊÁ´°÷¤Î¤Ê¤«¤«¤é¹¥¤­¤Ê¥¢¥Ê¾å°Ì£³Ì¾¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡££±°ÌÉ¼¤ò£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢£²°ÌÉ¼¤ò£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢£³°ÌÉ¼¤ò£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¸·×¡£³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì100¿Í¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡Ê38¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¡Ê30¡Ë