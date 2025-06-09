¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/09¡ÛYouTuber¤Î¤Æ¤ó¤Á¤à¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Æ¤ó¤Á¤à¡¢¼êÊÔ¤ß¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯ÉþÃåÍÑ¤Î»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¢¡¤Æ¤ó¤Á¤à¡¢¼êÊÔ¤ß¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯ÃåÍÑ¤·¤¿Â©»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¡Ö¤ªÂ·¤¤ÊÔ¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢Çö»ç¥Ù¡¼¥¹¤ËÇò¤Î²ÖÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼êÊÔ¤ß¤ÎÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Â©»Ò¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó