[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë±ç½õÊª»ñ¤òÇÛµë¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊºâÃÄ¡Ö¥¬¥¶¿ÍÆ»ºâÃÄ¡Ê£Ç£È£Æ¡Ë¡×¤Ë£µ²¯¥É¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô£²¿Í¤È¸µÊÆÀ¯ÉÜÅö¶É¼Ô£²¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ë½ÎÏ¤äº®Íð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±ç½õ³èÆ°¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¤Î´ØÍ¿¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££Ç£È£Æ¤Ø¤Î»ñ¶â¤Ï¹ñÌ³¾Ê¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ³«È¯Ä£¡Ê£Õ£Ó£Á£É£Ä¡Ë¤«¤éµò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ç½õÊª»ñ¤Î