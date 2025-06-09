落語家笑福亭枝鶴（67）が9日、大阪市のDAIHATSU心斎橋角座で、独演会「芸歴50年記念の会in心斎橋角座」（9月14日、同所）の取材会に出席。師匠で落語家を廃業した5代目笑福亭枝鶴さんが、2018年に亡くなっていたことを明かした。枝鶴は1975年、5代目枝鶴さんに入門。小つるの名前を与えられたが、5代目枝鶴さんは失踪グセがあり、廃業と復帰を繰り返していたため、84年からは大師匠であり、師匠の父親でもある6代目笑福亭松鶴さん