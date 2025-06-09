¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Ì¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢9Æü¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 9Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç»°½Å¸©ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ì¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢9Æü¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¯¡¢µîÇ¯¤è¤ê12ÆüÁá¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Çß±«Æþ¤ê¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó