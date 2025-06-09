²áµîºÇÂç¤Î41ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÂç¿Íµ¤¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë6·î10Æü¡Ê°ìÉô6·î9Æü¡Ë¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Íµ¤¥°¥ë¥á¤¬Á´11ÉÊ6·î9ÆüÈ¯Çä¡¦Uchi Café À¹¤ê¤¹¤®¡ªÂç¤­¤Ê¥Á¥ç¥³¥·¥å¡¼¡Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¡Ë¡Ê181±ß¡Ë½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Ìó50¡óÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª»Ý¿É¾ßÌý¤À¤ì