¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£°æ¾åË§Íº¤ÈµþËÜÂç²æ¤Ï¡¢6·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËWOWOW¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¸Ãæ·Ñ¡ªÂè78²ó¥È¥Ëー¾Þ¼ø¾Þ¼°¡Ù¤Ç¶¦±é¡ª µþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¡¢7·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÀ¸ÊüÁ÷¡ª¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¡ÖË§Íº¤Î¥ß¥åー¡×¡Ù (WOWOW¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ WOWOW¡ß°æ¾åË§Íº¤Ë¤è¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÖÁÈ¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡ª°æ¾åË§Íº¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¡ØË§Íº¤Î¥ß¥åー¡Ù¡×¡£°æ¾å¼«¿È¤Î