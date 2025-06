アメリカではTikTokに「事業の売却」か「アメリカでのサービス停止」の2択を迫るTikTok禁止法が成立しています。しかし、ドナルド・トランプ大統領は「TikTok禁止法を75日間停止する大統領令」を2回にわたって発令しており、記事作成時点でもTikTokのサービスは続いています。新たに、トランプ大統領が3回目の延期令を準備していることが報じられました。TikTok Ban: Trump Planning to Extend Deadline for the Third Time - WSJh