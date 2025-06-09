¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎÇòË²æÆ»á¡Ê40¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÇòË²»á¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ËÂà¿¦´ê¤òÄó½Ð¡¢2Æü¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬9ÆüÉÕ¤±¤Ç¼õÍý¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÇòË²»á²ñ¸«¤ÎÍÍ»ÒÇòË²»á¤Ï¡ÖÁêËÐ¤Ë°¦¤µ¤ìÁêËÐ¤ò°¦¤·¤¿25Ç¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢ÇòË²æÆ¤Ï¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¶¨²ñ¤ÎÃæ¤Ç