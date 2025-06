ロッテは9日、7月21日(月・祝)オリックス戦(ZOZOマリンスタジアム、17時00分試合開始)の試合終了後に開催される「BSW AFTER GAME PARTY」にてシンガーソングライターの大塚 愛さんがパフォーマンスすることになったと発表した。 当日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催される。大塚 愛さんは試合後に開催される「BSW AFTER GAME PARTY」に出演する。「BSW AF