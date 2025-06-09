9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤­¥Ôー¥¹Ê¸²½º×¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¸©½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥ Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¡Ë ¡Ö»ä¼«¿ÈÂç¹¥¤­¤ÊÄ¹ºê¤ò¸©Æâ¡¢¸©³°¤ÎÊý¤Ë¤âPR¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡× ¤Ê¤¬¤µ¤­¥Ôー¥¹Ê¸²½º×¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³«²ñ¼°¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥ Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ Ìó800¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçÀÐÃÎ»ö¤È¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¡Ë ¡ÖÂçÌò¤Ê¤Î