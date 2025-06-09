£µÆü¡¢¼¾ÃÏ¤Ç¤Ò¤Ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¥ª¥°¥í¥Å¥ë¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ã¶ÁýÆôàõ¶Ê¼î¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥é¥µ6·î9Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¾Â¢¼«¼£¶èÆá¶Ê¡Ê¥Ê¥¯¥Á¥å¡Ë»Ô¿½Ù©¡Ê¥·¥§¥ó¥¶¡Ë¸©¤Ç¤Ï4·î°Ê¹ß¡¢¥ª¥°¥í¥Å¥ë¤Î¤Ä¤¬¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÈôÍè¤¹¤ë¡£Æ±¼«¼£¶è¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À¸Â©ÃÏ¤ÎÊÝ¸î¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢´Ä¶­¤¬¸²Ãø¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£¥·¥§¥ó¥¶¸©Æâ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¼¾ÃÏ¤Ï¥ª¥°¥í¥Å¥ë¤ÎÈË¿£ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥°¥í¥Å¥ë¤Ï¹ñ²È1µéÊÝ¸îÌîÀ¸Æ°Êª¤Ç¡¢¹â¸¶¤Î¸ÇÍ­¼ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£É¸¹â2500¡Á5Àé¥á¡¼¥È