»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÆ°²è¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï9Æü¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸µ¸ø°ÂÄ´ººÄ£¾åÀÊÄ´ºº´±¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¡Ê40¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÌó20Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í­¥½¥Õ¥È¤ò»È¤¤Æ°²è¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¡£ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï3·î25Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¼«Âð¤ÇÆ°²è¤¬2ËÜµ­Ï¿¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£¸ø°ÂÄ£¤Ï4·î¡¢ÅÌ