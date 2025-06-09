¤ª¤È¤È¤·¤Î¾¾ËÜ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÀÖ»ú¤ò±£¤¹ÉÔÀµ¤Ê²ñ·×½èÍý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢6ÆüÌë¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢¤½¤ì¤ËÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Î3¿Í¤Î°Ñ°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤ÎÂç²ñ¤Ç3915Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬74Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î¹õ»ú·è»»¤È¤¹¤ëÉÔÀµ¤Ê²ñ·×½èÍý¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Î³µÍ×¤Ê¤É