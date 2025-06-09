¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î»ÔÆ»¤ÇÉã¿Æ¤¬¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¼Ö¤òÁö¤é¤»¡¢Éã¿Æ¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢19ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Úµ­¼Ô¥ê¥Ý―¥È¡Û¡Ö»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿»ÔÆ»¡£ÃË¤Ï¼Ö¤ò300¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¤é¤»¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯Éã¿Æ¤ò¿¶¤êÍî¤È¤·¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à19ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï8Æü¸áÁ°£³»þÈ¾²á¤®¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¾®¿·¤Î»ÔÆ»¤Ç40Âå¤ÎÉã¿Æ¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢Éã¿Æ