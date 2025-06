【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「danceasphalt」のジャケットアートワークにあしらわれた英文には「my Vega」といった単語が リーガルリリーが、6月9日に新曲「danceasphalt」を配信リリースした。 6月7日に突如として「Holding hands and dancing on the asphalt」という英文メッセージの入った楽曲の断片の動画がSNSで公開。楽曲タイトルやジャケットの情報はまったく公開さ