中国の国家コンピュータウイルス緊急対応センターが、「台湾がアメリカの支援を受け、数年にわたるサイバー攻撃で中国を標的にしたが、それは木を揺らそうとするアリに例えられるほど弱かった」とする報告書を発表しました。Investigation_report_on_Cyberattacks_launched_by_Taiwan_ICEFCOM_EN.pdf(PDFファイル)https://www.cverc.org.cn/head/zhaiyao/Investigation_report_on_Cyberattacks_launched_by_Taiwan_ICEFCOM_EN.pdfC