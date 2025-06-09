¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¡Ê46¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇ¶¯¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©ºà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ýÏÀ¤ò¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤æ¤ÇÍñ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¹ç¤¦¤Î¤­¤ó¤Ë·¯¤À¤±¡×¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¿·¥®¥ã¥°¡É¢¨7ËçÌÜ¡õ8ËçÌÜ¤­¤ó¤Ë·¯¤Ï¡ÖËÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÅú¤¨¤Ï¤æ¤ÇÍñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©ÉÊ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¥Ó¥¿¥ß¥óC¤È¿©ÊªÁ¡°Ý°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ