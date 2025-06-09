6·î8Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44¡Ë¤È¹­À¥¤¹¤º¡Ê26¡Ë¤¬¡¢½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢²­Æì¤Ë¤¢¤ëÆáÇÆÃæ³Ø¹»¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÊÉ×ÌÚÁï¡¦¹­À¥¤¹¤º¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¿¿·õ¤ÊÅú¤¨¤Ë´¶Æ°¤ÎÉ½¾ð±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²­Æì¤Ç¡¢¼«Í³¤òµá¤á¶î¤±È´¤±¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬±Ç²è¤ò´Ñ¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¡§Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É