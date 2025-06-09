¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¡È°ì¸À¡É¤¬Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»°Â¼¤Ï8Æü¡¢58ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£X¤ËÆ±Æü¡Ö³§¤µ¤ÞÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡¼¡£58ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ­½Ò¡£¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¥Æ¥­¥È¡¼¤Ë¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¡ÈÊúÉé¡É¤òÆþ¤ì¤¿°ìÊ¸¤òÂ³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤Ä¹¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×