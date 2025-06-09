Manoj Kumar[¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼ £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñÎ¾À¯ÉÜ¤ÏÄÌ¾¦¶¨µÄ¤òº£·î£¹¨¡£±£°Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¨µÄ¤ò½ª¤¨¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤ÏÇÀ¶È¡¦¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Î´ØÀÇ°ú¤­²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£··î£¹Æü¤Î´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë»ÃÄê¹ç°Õ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¡£´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ê£Õ£Ó£Ô£Ò¡Ë¹â´±¤¬Î¨¤¤¤ëÊÆ¸ò¾ÄÃÄ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç¥¤¥ó¥É¤Î¥¢¥°¥é¥ï¥ë¼óÀÊ¸ò¾Ä´±¤é¤È£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã