¡ÖÂè£³£¸²óÂçºå¤ß¤Ê¤Å¤­Âç²ñ¡×¡Ê£µ·î£³£±Æü¡¢£±Æü¡¦Âçºå¼ÆÅç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Û¤«¡Ë¢¡Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¢¦£²²óÀï¼¢²ìÆî¶¿¥Ü¡¼¥¤¥º£¹¡Ý£¹Âçºåº¡²Ö¥Ü¡¼¥¤¥ºÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Û¥¹¥È¤ÎÂçºåº¡²Ö¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£·²óÎ¢¡£¹ÓÌÚ¡¢»³粼¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ª£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é»ÔÂ¼¤¬º¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£»ÔÂ¼¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¡¢£³»Í»àµå¤Ë£³°ÂÂÇ¤ÈÍð¤ì¤Æ£´¼ºÅÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿