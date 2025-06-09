Åìµþ»þ´Ö11:01¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊªJUL 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á64.56¡Ê-0.02-0.03%¡Ë Àè½µËö¤ÏÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¸åÂà¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÎNY¸¶ÌýÀèÊª¡£½µÌÀ¤±¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤­¡£