MetaとAI企業のScale AIが、投資についての協議を行っていると経済紙のブルームバーグが報じました。Metaの投資額は100億ドル(約1兆4400億円)規模で、Metaが外部のAI企業に投資する事例としては最大規模となる見込みです。Meta in Talks for Scale AI Investment That Could Top $10 Billion - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-08/meta-in-talks-for-scale-ai-investment-that-could-top-10-billionMeta