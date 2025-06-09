¤ª¤È¤È¤·(2023Ç¯)12·î¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¶ÌÅç¤Î½»Âð¤ÇÉ×ÉØ¤¬¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬²¬»³ÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁÒÉß»Ô¶ÌÅç¤Î½»Âð¤ÇÉ×ÉØ¤ò¿ÏÊª¤Ç½±¤¤»à½ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË(27)¤Î½é¸øÈ½¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÎÌ·º¡×¤¬ÁèÅÀ¤Ë¡Ú²¬»³¡Û »¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÌµ¿¦¤ÎÂ¼¾å¹Ò´õÈï¹ð(27)¤Ç¤¹¡£ µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¼¾åÈï