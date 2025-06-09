■『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』の最終公演を終えたトラジャと塚田の舞台裏ショット 【写真】川島如恵留に塚田僚一が顔を寄せるTJポーズの集合ショットなど A.B.C-Z公式X（旧Twitter）で、塚田僚一がTravis Japanとの舞台裏ショットを公開し、話題を集めている。 Travis Japanは、6月8日に『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』の最終公演を千葉・ららアリーナ東京ベイで開催。2024年12月より