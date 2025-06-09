¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î»°½Å¸©¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ë¡¢¸©Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿·è¾¡Âç²ñ¤¬¡¢8Æü¤«¤éÄÅ»ÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¤ÏÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï1976Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Îò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¡£º£Ç¯¤Ï50²ó¤Îµ­Ç°Âç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÆÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Í½Áª¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£³«²ñ¼°¤Ç¿¹½Ê»ÒÂç²ñ²ñÄ¹¤¬¡Ö50²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢¼ã¤¤³§¤µ¤ó¤¬¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£